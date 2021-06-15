Кулеба розповів, чого Україна чекає від Байдена на зустрічі з Путіним

Дмитро Кулеба розповів, яких слів очікує від президента США Джо Байдена очільнику Кремля Володимиру Путіну. Він наголосив, що сподівається на те, що американський політик заявить, що перебуває на боці України.

Деталі від Кулеби

США можуть кардинально вплинути на мирний процес між Україною та Росією. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю німецькому виданню.

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Ми очікуємо, що Байден скаже Путіну, що США на боці України та зроблять усе для відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави,

– сказав чиновник.

За його словами, коли Росія усвідомить, що США налаштовані серйозно, то займе конструктивну позицію та піде на суттєвіші поступки.

До речі, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що Байден готує Путіну "досить жорсткі послання".

Головне про зустріч Байдена та Путіна

Президенти зустрінуться о 14:00 16 червня у женевській віллі La Grange. Їх розмова складатиметься з 3 частин . На зустірчі будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. За словами помічника Путіна, формат тет-а-тет наразі не планують.

Політики обговорять стратегічну стабільність, пандемію, Україну, кібербезпеку, економіку та інші актуальні питання.

Після зустрічі президенти не даватимуть спільну пресконференцію. Вони поспілкуються з журналістами окремо.

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