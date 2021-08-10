Міжнародна підтримка набирає обертів: участь у Кримській платформі візьмуть вже 37 країн

У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Дмитро Кулеба заявив, що ще 3 європейські країни підтвердили свою участь у заході.

Міністр закордонних справ зазначив, що кількість учасників зросла до 37. Про це він повідомив 10 серпня на своїй сторінці у твітері.

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Ще три країни підтвердили участь

Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня,

– написав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів і додав, що чекаємо нових підтверджень.

Що таке Кримська платформа Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.



Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

Кримська платформа: останні новини

Саміт Кримської платформи 23 серпня складатиметься з 4 тематичних панелей. Окрім цього, буде основне засідання за участі глав міжнародних делегацій.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, Штати підтримують Кримську платформу та тісно співпрацюватимуть з українським урядом.

В Україні роздумують над тим, щоб "припаркувати" Кримську платформу в рамках Організації Об'єднаних Націй. Адже проводити захід щорічно немає можливості.

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