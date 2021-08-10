Міжнародна підтримка набирає обертів: участь у Кримській платформі візьмуть вже 37 країн

10 серпня 2021 , 16:59
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Дмитро Кулеба у твітері

У Києві 23 серпня відбудеться установчий саміт Кримської платформи. Дмитро Кулеба заявив, що ще 3 європейські країни підтвердили свою участь у заході.

Міністр закордонних справ зазначив, що кількість учасників зросла до 37. Про це він повідомив 10 серпня на своїй сторінці у твітері.

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Ще три країни підтвердили участь

Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня,
– написав глава МЗС.

Дмитро Кулеба наголосив, що міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів і додав, що чекаємо нових підтверджень.

Що таке Кримська платформа

Кримська платформа – це заходи, які мають систематизувати зроблене та ініціювати нові рішення для повернення Криму.

Проведення саміту анонсував президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Він запросив іноземних лідерів долучитись.

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Автор: Олег Васьків