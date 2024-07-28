Використовуємо один одного, – дипломат сказав, чи можна схилити Китай на бік України

Вперше за майже 10 років очільник МЗС України відвідав Китай та провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї. Така зустріч дуже важлива, як і сам контакт з Пекіном.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, додавши, що Україні треба розуміти позицію Китаю. Справді щодо Росії вони мають власну логіку та сприйняття.

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Чи можна схилити Китай на бік України

Не варто думати, що в Китаї абсолютно задоволені співпрацею з Росією. Спершу країна-агресорка змогла підійняти там товарообіг, зокрема через американські санкції. Зараз він також на високому рівні, але певна стагнація вже помітна.

Китай підтримує функціонування російського ВПК, але не постачає летальну зброю. Китайцям не вигідна перемога Росії, адже тоді вона почне диктувати їм та Заходу свої умови,

– зауважив Павло Клімкін.

Втім перемога України для Пекіна також не вигідна, бо це означатиме перемогу демократії, Заходу та США. Американців вони вважають своїм стратегічним суперником і таке бачення навряд чи зміниться у найближчі десятиліття.

Підтримання такого балансу – логіка Китаю. Чи можемо ми схилити цю країну на свій бік? Думаю, ні. Чи може Пекін стати посередником між Росією та Україною? Також, ні, принаймні поки вони не відчують, що шанс на успіх є досить високим,

– додав ексміністр закордонних справ України.

Попри це, китайці продемонстрували свою активність у розв'язанні світових проблем, зокрема тих, що стосуються України. Пекін хоче здаватися миротворцем.

Китай продовжує грати свою гру, а Україна свою. Так ми використовуємо один одного. Саме цього стосувався візит у Пекін та переговори,

– підкреслив дипломат.

Зауважимо, глава українського МЗС упродовж трьох днів перебував у Китаї. Там провів переговори задля "пошуків справедливого миру" та просування китайсько-української співпраці.

Дмитро Кулеба зауважив, що голова китайського МЗС Ван Ї погодився, що потрібен справжній мир, а не ілюзія. Україна не говоритиме з кимось мовою ультиматумів.