"Дайте нам кляті Patriot": Кулеба звернувся до Заходу

Починаючи з 22 березня, російські війська зменшили інтервали між масованими обстрілами. На фоні цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до країн Заходу.

Кулеба заявив, що це єдина річ, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захистити своїх громадян від масованих ракетних атак Росії. Міністр також зазначив, що ЗРК Patroit могли б значно покращити ситуацію на фронті.

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Україні потрібні ЗРК Patriot

Дмитро Кулеба закликав Захід надати Україні додаткові ЗРК Patriot. На його думку, це може врятувати життя українських громадян і зберегти економіку країни від руйнування під час ракетних атак Росії.

Журналісти видання відзначають, що всього за годину до інтерв'ю окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Кулеба у цей час перебував у ботанічному саду, щоб зняти відео для майбутньої поїздки.

Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення,

– зазначив міністр.

Він також додав, що ці системи також допомогли б змінити ситуацію на фронті, де російська армія продовжує масово застосовувати авіабомби, що створює великі труднощі для українських воїнів.

Кулеба пояснив, що бомба, яка випущена з літака, є загрозою від якої немає втечі.

"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби", – додав він.

Ракеті обстріли України: коротко