Найбільш масштабна ескалація, – Кулеба про нарощування військ Росії одразу на трьох напрямах

Україна повинна зберігати пильність на всіх напрямах, адже Росія почала "найбільш масштабну та системну ескалацію" одразу на трьох напрямах. Станом на зараз загроза охоплює майже весь кордон між Україною та Росією, що робить ситуацію більш небезпечною.

Таку думку озвучив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому виданню Liberation. Він наголосив, що такої напруженої ситуації не було з часу листопада 2018 року. Саме тоді Росія напала на наші військові кораблі у Керченській протоці.

Важливо ОБСЄ на Донбасі нарахувала понад 1,5 тисячі порушень "тиші" за 3 дні

Кулеба підкреслив, що Україна має бути пильною і мовиться тут не лише про Донбас.

Ми спостерігаємо масштабне нарощування військ Росії на трьох напрямах: поблизу північно-східного кордону України, на сході нашої держави, де нині триває війна, а також в тимчасово окупованому Криму,

– зазначив очільник МЗС України.

Він додав, що ситуація на Донбасі почала погіршуватися вже з кінця грудня 2020 року. Український міністр підкреслив, що Україна не хоче війни та не прагне ескалації,

Тоді на Донбасі зростала кількість порушень режиму припинення вогню. За словами Кулеби, разом з тим російська пропагандистська машина знову запрацювала на повну.

Останні гучні фейки пропагандистів:

Медіа Росії активно поширюють фейки про нібито жахливий стан української річки Дніпро. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня.

Дніпро. Окупанти запевняють, що через це Україна вже незабаром може залишитися без питної води. Фактчекери розповіли, що це абсурдна брехня. Окупанти звинуватили Збройні сили України у загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома.

Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Російські ЗМІ заявили, що Україна нібито розмістила війська на лінії зіткнення на Донбасі та почала обстріли. Насправді ж виявилося, що на ролик наклали фрагмент звукової доріжки іншого відео, знятого ще у 2015 році.