Кулеба заявив про переговори щодо відключення Росії від SWIFT

Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери України вже розробляють низку санкцій проти Росії, якщо та нападе на нас. Серед обмежень буде й відключення від платіжної системи SWIFT.

Міністр закордонних справ зазначив, що санкції включають обмеження торгівлі, інвестицій та банківських операцій. Вони також можуть стосуватись і російського держборгу.

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Ядерний варіант

За словами Кулеби, відключення від SWIFT викликає найбільше дебатів. Міністр називає такі санкції "ядерним" варіантом.

У будь-якому випадку, як зазначив міністр, санкції будуть жорсткими та безпрецедентними.

Європарламент підтримує відключення Росії від SWIFT