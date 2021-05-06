Зустріч Байдена і Путіна наразі не суперечить інтересам Києва, – Кулеба

Незабаром повинна відбутися зустріч Володимира Путіна та Джозефа Байдена. Міністр МЗС Дмитро Кулеба позитивно оцінив жест Байдена із запрошенням лідера Кремля на переговори.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним не суперечить інтересам Києва.

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"Прекрасний дипломатичний жест"

Кулеба зазначив: не варто перейматися фактом ймовірної зустрічі і не потрібно шукати у цьому зраду. З професійної – дипломатичної – точки зору Кулеба позитивно оцінив цей жест. Він зазначив, що принаймні наразі ця зустріч не суперечитиме інтересам України.

Я розумію тих, хто відчуває неспокій через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС України назвав пропозицію Байдена президенту Росії про зустріч "прекрасним прикладом дипломатії". На його думку, зустріч дозволить Україні "виграти час" на тлі зростання напруженості на Донбасі. Він припускає, що Москва не робитиме ніяких дій, поки планується зустріч.

Зустріч Байдена та Путіна: коротко