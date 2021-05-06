Кулеба на зустрічі з Блінкеном сказав, як можна зупинити агресію Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він розповів, як можна покласти край агресії Росії проти України.

Кулеба вважає, що для цього треба чіткий сигнал колективного Заходу. Про це глава МЗС заявив під час розмови з Блінкеном.

Важливо Ексв'язні Кремля передали Блінкену лист про репресії Росії

Він сказав, що російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе. "Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відкололася від "русского мира", – пояснив він.

Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу – це і буде початком кінця російської агресії проти України,

– заявив Кулеба.

Він додав, що це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії.

Візит Блінкена в Україну: що треба знати

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про приїзд в Україну 30 квітня.

Блінкен прибув до Києва 6 травня.

Того ж дня мав зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Дипломат розповів, що Україна запросить у США системи протиповітряної оборони і антиснайперські технології.

Також Блінкен разом з Кулебою та Епіфанієм поклали квіти до Стіни пам'яті полеглих за Україну.

поклали квіти Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Він вважає, що його візит в Україну свідчить про високий рівень відносин між країнами.

! Блінкен зазначав, що Вашингтон виступає проти дій Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.