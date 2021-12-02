Кулеба зустрівся з Блінкеном у Стокгольмі: обговорили жорсткі економічні санкції для Росії

Дмитро Кулеба у четвер, 2 грудня, зустрівся з Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Політики обговорили жорсткі економічні санкції для Росії.

Глава МЗС України Кулеба зауважив, що його зустріч з держсекретарем США Блінкеном була дружньою. Зокрема, політики підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та Штатів.

Зауважте Канада готова разом з Україною працювати над стримуванням Росії від агресії, – МЗС

Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями,

– наголосив Кулеба.

Деталі розмови

Кулеба зауважив, що Росія провокує Україну відразу двома шляхами: військовим та дипломатичним. Водночас українська сторона демонструє стриманість і закликає партнерів підготувати пакет щодо стримання країни-агресорки.

Кулеба запевнив, що Україна не збирається провокувати Росію або проводити на Донбасі будь-які воєнні дії. Українська сторона віддана мирному розв'язанню конфлікту.

Блінкен у відповідь наголосив, що Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Під час зустрічі мали обговорити 3 питання

Кулеба напередодні зустрічі розповідав, що збирається обговорити з Блінкеном 3 ключові питання. Мовиться про:

надсилання чітких політичних сигналів Росії на всіх рівнях;

розробка санкційного пакета;

поглиблення військово-технічного співробітництва з Україною.

Також Кулеба та Блінкен планували "звірити свої годинники щодо наявної в нас інформації стосовно російських планів та намірів".

Видання Bloomberg повідомило, що Блінкен також зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим . Зустріч відбудеться 2 грудня на тлі розмов про ймовірне вторгнення Росії в Україну.

Допис Кулеби:

Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США.