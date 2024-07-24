Кулеба відвідав Китай: яку роль Пекін може зіграти в переговорах Києва з Москвою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де провів 3-годинні перемовини з главою МЗС країни Ван Ї. Провідними темами їхньої бесіди було припинення російської агресії та досягненні сталого і справедливого миру в Україні.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що приїзд Кулеби до КНР пов'язаний з заявами президента України щодо необхідності гаранта у можливих переговорах України з Росією. Китай може зіграти важливу роль у цьому процесі.

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Які мають бути очікування

Глава МЗС поїхав до Китаю, тому що раніше Володимир Зеленський заявив, що договір з Росією в теорії може має бути за схемою зернової угоди. Тоді Україна підписала договір з Туреччиною та ООН, а відповідно Туреччина уклала договір з Росією.

Пізніше президент наголосив, що гарантом мирних домовленостей України з Росією можуть бути тільки США, Євросоюз або Китай.

Дійсно, США, Китай та НАТО можуть бути гарантами, тому що Євросоюз не має армії. Тому, якщо і можна говорити про імовірний мир між Україною та Росією, то він може виглядати так, що, припустимо, Київ укладе угоду із США або з Китаєм, а вже вони – з Росією,

– пояснив політтехнолог.

В цій ситуації хтось має бути змушувати росіян дотримуватись домовленостей. Це не може бути Україна, тому що не вистачить сил це робити, а вірити Кремлю не можемо і не хочемо.

Водночас важко повірити в те, що це буде ефективно з огляду просування мирних ініціатив. Тому що позиція Китаю у цьому питанні відома, і навряд чи він змінить її та долучиться до Формули миру Зеленського,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Також сьогодні навряд чи можна досягнути будь-яких домовленостей з Росією, тому всі ці розмови про мир зараз безперспективні.

Так само Україна не зможе відговорити китайців поставляти до Росії, зокрема, товари подвійного призначення. Це можуть зробити тільки США.

Від візиту Кулеби до Китаю не варто очікувати великих досягнень, а невеликих. Подивимось, які будуть домовленості щодо торгівлі Пекіном або ж можливості здійснення перевезення по Чорному морі. Тоді росіяни вже не зможуть обстріляти такі кораблі,

– зазначив він.

Зазначимо, що Дмитро Кулеба 23 липня прибув з офіційним візитом до Китаю. Після зустрічі з міністром закордонних справ Ван Ї він наголосив, що "справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю". Водночас роль Пекіну "як глобальної сили миру" є важливою. Проте Росія "зруйнувала мир і загальмувала розвиток". На думку Кулеби, потрібно завершити війну та прискорити відновлення України.