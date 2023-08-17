Я працюю, – Кулеба прокоментував чутки про свою відставку з посади

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 17 серпня прокоментував чутки щодо можливого відсторонення з посади міністра. Він наголосив, що наразі він продовжує працювати та виконувати поставлені завдання.

Водночас сам Кулеба наголосив, що це вже не перша чутка про його можливе звільнення. За його словами, якщо це розповсюджують, значить це комусь потрібно.

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Кулеба висловився щодо чуток про відставку

Міністр пригадав, що після його призначення у міністерство у березні 2020 року, чутки про те, що його хочуть звільнити почали "ширитися вже в жовтні того ж року". Сам він наголосив, що, принаймні, зараз не збирається покидати свій пост.

Я працюю, жодна посада не є вічною і я спокійно ставлюся до всього,

– сказав Кулеба.

Попри це, він нагадав, що може піти з міністерства лише за двох обставин: якщо про це його попросить президент, або якщо зайде "в якесь принципову супротивність із зовнішньою політикою" і не вважатиме за можливе з цим працювати.

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