Росіяни хочуть завадити наступу ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку: який у них підхід

Для росіян важливим є не лише Авдіївський, але й Лимано-Куп’янський напрямок. Там вони продовжують штурми та атаки. Кидають у бій все, що мають, аби лише не допустити просування ЗСУ.

Для завдань, які поставило командування, окупанти не шкодують нічого. Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпЛА 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що на дії росіян великою мірою впливає і місцевість.

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Яка ціль у росіян

Після проведення успішної Харківської операції, росіяни отримали наказ за будь-яку ціну зупинити потенційний наступ Сил оборони. Також вони хочуть повернути собі вплив у Харківській області, зокрема вийти на лівий берег річки Оскіл. Це в районі селища Куп’янськ-Вузловий.

Відповідно, окупантам поставили завдання вийти на межі Луганської області.

Як наслідок, противник останні чотири місяці активізував дії і весь цей час на окремих ділянках фронту влаштовував ударно-штурмові дії. Додатково це супроводжують авіацією, БпЛА та броньованою технікою. За останні 2,5 тижні відбулось загострення, йдуть надзвичайно складні бої,

– розповів Юрій Федоренко.

Попри потужний натиск ворога українським військовим здебільшого вдається стабілізувати ситуацію. Через що в окупантів немає особливих тактичних успіхів.

До слова, варто розуміти, що в активних бойових діях деякі позиції є мігрувальними. Як росіяни, так і ЗСУ можуть на деякий час зайняти вигідніші позиції, що може не дуже коректно відобразитися на онлайн-картах, які висвітлюють бойові дії. Усю точну інформацію може надавати лише Генштаб.

Юрій Федоренко про бої на Куп’янсько-Лиманському напрямку: дивитись відео

До якої тактики вдаються

На Лимано-Куп’янсьокому напрямку дії росіян багато у чому залежать від ландшафту місцевості. Якщо мовиться про лісисту місцевість, то переважно йдуть штурмові дії живої сили і йде попереднє відпрацювання артилерією.

На тих відтинках, де ландшафт дозволяє противнику використовувати легку броньовану техніку, він намагається свої піхотні групи прикривати вогневим впливом цих засобів. А також додатково підкидують піхотні підрозділи, щоб зменшити логістику доставки ударно-штурмових груп до передньої лінії,

– зазначив Федоренко.

Водночас для техніка, що з’являється в зоні ураження ЗСУ, знищується. По ній відпрацьовує артилерія, зокрема й касетні боєприпаси. В іншому випадку можуть застосувати безпілотники ударного типу дії.

Назагал росіяни кидають в бій усе та всіх, застосовуючи комбіновану тактику ведення бойових дій.

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