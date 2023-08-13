Тут зосереджено понад 100 тисяч росіян: за якої умови окупанти можуть наблизитися до Куп'янська

Куп'янський напрямок на сьогодні є одним з найгарячішим. Окупанти роблять спроби наступати тут – наразі безрезультатні.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що для здійснення наступу на Куп'янськ ворогу не вистачає ресурсів.

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Мають збільшити угруповання

Він припустив, що окупанти можуть наблизитись до міста та спробувати його штурмувати лише в одному випадку, коли 150-тисячне угрупування росіян перекинуть з Херсонської та Запорізької області на Луганський напрямок.

Хоча навіть якщо росіянам вдасться спланувати таку операцію, навряд чи вдасться її виконати. Адже українське командування також посилить цей напрямок

"Зараз на Луганському напрямку зосереджено понад 100 тисяч росіян, однак цієї кількості не достатньо, щоб виконати широкомасштабні дії. Загарбникам потрібно збільшити це угруповання у два рази, а взяти сили вони можуть тільки з Херсонського та Запорізького напрямків", – зазначив військовий експерт.

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Потрібно евакуюватись з 2 причин

Росіяни 9 місяців споруджували лінії оборони на Запорізькому напрямку. Водночас українські сили також створили бетонну систему укріплень в районі Куп'янська, особливо на танконебезпечних напрямках. Крім того, пристріляний будь-який напрямок, де може піти важка техніка.

Через ці дії українських захисників ворог зазнає значних втрат на Куп'янському напрямку. Тим більше після отримання Україною касетних боєприпасів. Адже маємо достатню кількість артилерії на тих напрямках, де окупанти намагаються наступати: Урожайне, Роботине та Куп'янськ,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Варто зазначити, що інтенсифікація наступальних дій росіян пов'язана з артилерійськими обстрілами. Вони мають дуже короткий шлях постачання снарядів з Валуйок Бєлгородської області, де розташований великий військовий хаб ворога.

Оскільки інтенсивність артобстрілів на цьому напрямку дуже велика, оголошено про примусову евакуацію цивільного населення з Куп'янська.

Роман Світан наголосив, що з 30-кілометрової зони, на якій може діяти артилерія, місцевому населенню обов'язково потрібно виїжджати з двох причин:

це небезпечно для життя;

не потрібно заважати працювати військовим.

Що відбувається поблизу Куп'янська

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський назвав мету ворога на Куп'янському напрямку, а саме – прорвати оборону українських сил та підійти до районного центра.

Водночас за словами Сирського, окупанти, наступаючи із району Новоселівського, намагається розсікти українське угрупування. Росіяни мають план ударити у фланг ЗСУ та оточити українські підрозділи, які тримають оборону Куп'янська.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що пріоритетним для ворога Куп'янський напрямок. Саме тут росіяни зосередили угруповання для наступу й здійснюють спроби просунутись. Проте Сили оборони не дають їм можливості це зробити.