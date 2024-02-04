Відчувається нестача снарядів: чому на Куп'янському напрямку необхідний перерозподіл сил

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на Куп'янському напрямку необхідно перерозподілити сили та засоби. Та це єдиний напрямок, де окупанти за півтора–два місяці можуть провести серйозний наступ.

Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що поруч кордон з Росією та місто Валуйки. Він додав, що ворог може дуже швидко постачати на лінію фронту амуніцію. До слова, рішення перерозподілити війська ухвалили, аби розв'язати проблемні питання.

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Росіяни користуються цим, розгортаючи понад 50 тисяч своїх військ на цьому напрямку. Тому українським захисникам треба утримати лінію оборони. Там відбудували серйозні фортифікаційні укріплення та замінували територію.

Нині треба перерозподілити саме сили через зменшення кількості снарядів. Адже не вистачає. Практично уже можна сказати "снарядний голод". Деякі позиції навіть залишили через це,

– сказав Світан.

За словами полковника запасу ЗСУ, нині українські військові використовують мінімальну кількість снарядів. Військовий експерт зауважив, що частина позицій у напрямку Куп'янська та Куп'янська-Вузлового утримувалася саме завдяки артилерійському вогню.

Унаслідок браку снарядів треба перерозподіляти сили та, можливо, робити певні тактичні ходи. Усе для того, аби посилити лінію оборони саме на цьому напрямку.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку