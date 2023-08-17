Ворог зализує рани, – Маляр про вдалу роботу ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку
Останніми днями на Сході знизилась інтенсивність бойових дій. Українські захисники завдали великих втрат ворогу, тож йому потрібно перегрупуватися.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила 24 Каналу, що це затишшя тимчасове – російські окупанти не відмовились від своїх планів.
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"Може здатися, що там зменшилась кількість бойових зіткнень, але насправді ворог просто "зализує рани". Вони тепер перегруповуються, заводять нових людей – від своїх планів не відступають", – зазначила Маляр.
Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео
Оскільки росіяни ще планують відновити наступ на Лимано-Куп'янському напрямку, українське командування намагається менше говорити про такі нібито "затишшя".
Чому росіяни активізувались на Куп'янщині
По-перше, ворог прагне розконцентрувати українські сили з напрямків, де зазнає поразки. Зокрема, Сили оборони зайняли основні панівні висоти навколо Бахмута, унаслідок чого окупанти опинились в оперативному оточенні.
По-друге, росіяни мають амбіцію повернути звільнені території Харківщини. Можливо, Куп'янськ став для них новою політичною ціллю замість Бахмута.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Ворог зосередив на цьому напрямку 100-тисячне угруповання та понад 2000 одиниць важкої техніки. З такою кількістю сил і засобів окупантам вдалося досягнути мінімальної мети – відтягнути українські резерви. Однак з невиправданими втратами для себе.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав українські позиції на Куп'янщині та ухвалив низку важливих рішень для надійності оборони. За його словами, ворог зазнав втрат і перегруповується, тому важливо скористатися цією ситуацією.
- Водночас росіяни посилили обстріли по цивільних на Куп'янщині. З огляду на це влада оголосила обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів.