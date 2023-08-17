Ворог зализує рани, – Маляр про вдалу роботу ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку

Останніми днями на Сході знизилась інтенсивність бойових дій. Українські захисники завдали великих втрат ворогу, тож йому потрібно перегрупуватися.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила 24 Каналу, що це затишшя тимчасове – російські окупанти не відмовились від своїх планів.

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"Може здатися, що там зменшилась кількість бойових зіткнень, але насправді ворог просто "зализує рани". Вони тепер перегруповуються, заводять нових людей – від своїх планів не відступають", – зазначила Маляр.

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Оскільки росіяни ще планують відновити наступ на Лимано-Куп'янському напрямку, українське командування намагається менше говорити про такі нібито "затишшя".

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По-перше, ворог прагне розконцентрувати українські сили з напрямків, де зазнає поразки. Зокрема, Сили оборони зайняли основні панівні висоти навколо Бахмута, унаслідок чого окупанти опинились в оперативному оточенні.

По-друге, росіяни мають амбіцію повернути звільнені території Харківщини. Можливо, Куп'янськ став для них новою політичною ціллю замість Бахмута.

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