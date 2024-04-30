Росіяни активізувались на Куп’янському напрямку: чи переростуть їхні дії в масштабний наступ

Росіяни активізувались на ділянці фронту між Куп'янськом та Сватовим – біля Кислівки та прилеглих населених пунктів. Водночас ворог проводить масштабні наступальні дії як на Донеччині, так і на межі Луганської, Донецької та Харківської областей.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що окупантам складніше просуватись на Лимано-Куп'яінській ділянці, тому що їхній ресурс розтягнутий по лінії фронту. Ворог проводить постійно перегрупування, підсилює деякі підрозділи.

Читайте також Росіяни окупували 3 села, ЗСУ звільнили острів Нестрига: як змінилася лінія фронту за тиждень

Мають ресурси

Водночас росіянам не вдається сформувати "ударний кулак", який би міг прорвати лінії оборони українських сил.

Важливо, що на Лимансько-Куп'янській осі діють дві групи військ:

група військ "Захід";

група військ "Центр".

Проте зараз частина підрозділів групи військ "Центр" перебуває саме в районі Авдіївки – діють на Покровському напрямку. Це підрозділи 2 загальновійськової армії та 41 загальновійськової армії,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Тому активізація на Лимансько-Куп'янській осі фіксується, але вона, навіть після Кислівки, не досягає того рівня загрози, який зараз спостерігається на Покровському напрямку. Через це, на думку Олександра Коваленко, росіяни, навіть маючи ресурси, не можуть їх реалізувати масштабніше.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті

Впродовж доби, станом на ранок 30 квітня, окупанти вели найбільш активні дії на Бахмутському на Авдіївському напрямках.

Крім того, на Куп'янському напрямку ЗСУ зупинили 9 атак росіян поблизу Берестового, Новосергіївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

Водночас на Лиманському напрямку ворог намагався здійснити 13 атак за підтримки авіації. Його активізація була в біля Твердохлібового, Невського та Серебрянського лісництва в Луганської області, а також поблизу Тернів, Торського та Зарічного на Донеччині.

Також в американському Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни готують наступ, обираючи, куди рухатись, між двома напрямками поблизу Авдіївки. Наразі окупанти просуваються біля Кераміка з метою рухатись далі в бік Архангельського. Також вони намагаються наступати на захід від Очеретиного в напрямку Сокіла та на південний захід у напрямку Новопроковське-Новоселівка Перша.

Якщо ворогу вдасться стабілізувати позицій на північному заході від Авдіївки, тоді він матиме два варіанти подальшого наступу: просування в Покровськ або спробувати провести додаткові наступальні операції поблизу Часового Яру.