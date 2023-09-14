Усе зав'язано на Бахмуті: чому окупанти намагаються наступати на Лимано-Куп'янському напрямку

Зберігається напруження на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Російські окупанти не залишають спроб відтягнути українські сили з інших ділянок фронту.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що активізація ворога на Сході передусім пов'язана із ситуацією в Бахмуті.

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"Діють логічно: створюють зручний для них напрямок – Куп'янсько-Лиманську дугу, щоб ми знімали свої сили та засоби з Бахмута", – пояснив Черник.

Як пов'язані Куп'янсько-Лиманський і Бахмутський напрямки: дивіться відео 24 Каналу

Як відомо, Бахмут набув важливого політичного значення для росіян. Саме тому втрата міста-фортеці стане для них колосальною катастрофою. Ворог робить усе можливе, щоб цьому запобігти.

Можливі сценарії на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Важливо пам'ятати, що противник може мати тактичний успіх – катастрофи не буде. Нам важливо виграти війну, дарма що якісь битви можуть бути програні.

"Сто тисяч люду ми скасувати не можемо – це неймовірно великий ресурс. Але ми впоралися з м'ясними хвилями в Бахмуті – впораємось і тут", – підсумував Черник.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Росія зосередила на цій ділянці фронту 100 тисяч особового складу. Однак, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, днями ворог провів ротацію і замінив 41 загальновійськову армію на 25 – недоукомплектовану та геть не навчену.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти готують другу хвилю наступу на Куп'янщині. Зокрема, вони підтягнули артилерію та посилили обстріли.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що останнім часом кількість боїв на Куп'янсько-Лиманському напрямку значно зменшилась. За її словами, це свідчить про те, що ворог оговтується і збирає сили для нових атак.