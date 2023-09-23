Все знищує, – Гайдай пояснив, що найбільше дошкуляє ЗСУ на Куп'янсько-Лиманському напрямку

На Куп'янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення активності штурмових дій російських загарбників. Проте ворог продовжує дошкуляти українським військовим артилерійськими обстрілами.

Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що росіяни застосовують величезну кількість артилерії. Противник метр за метром знищує українські міста та села.

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З якою метою ворог використовує артилерію

Обстріли настільки потужні, що українські захисники не можуть ніде "зачепитись".

З одного боку, наші війська не відступають, бо окупанти інколи проявляють слабину. А з іншого боку, все ж іноді ЗСУ змушені відходити на нові позиції, позаяк вже немає де закріпитися.

Все знищує саме артилерія, тому що годинами окупанти обстрілюють територію, куди потім кидають свої підрозділи в наступ,

– наголосив Сергій Гайдай.

Гайдай про ситуацію в Луганській області: дивитися відео

Росія не відмовилася від мети

Окупанти сконцентрували 110 тисяч особового складу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Як зазначив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, 110 тисяч – це загальне формування, яке містить й тилові підрозділи, і підрозділи забезпечення. Однак це не означає, що вся ця кількість стоїть разом зі зброєю в руках на передовій лінії та змінює одне одного, насправді це не так.

Елітними їх (підрозділи на Куп'янсько-Лиманському напрямку – 24 Канал) назвати складно. Судячи з перехоплень російських окупантів, це новачки. Ці підрозділи новосформовані й навряд чи мають хороше злагодження,

– начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Ворог зосередив цю кількість особового складу на Куп'янсько-Лиманському напрямку для того, щоб стримувати наші війська. Крім цього, Росія досі не відмовилася від своєї основної мети – повного захоплення Луганської та Донецької областей.

"Ми проводимо всі необхідні заходи, зокрема інженерне забезпечення, облаштовуються протитанкові міни та мінні поля для того, аби противник не міг пройти лінію зіткнення", – Євлаш.

Ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку