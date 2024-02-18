У Куп'янську завершили рятувальні роботи: кількість загиблих зросла

Росія вдень 17 лютого обстріляла Куп'янськ авіабомбами. Ворог цинічно атакував житловий будинок – під завалами були заблоковані люди. На жаль, кількість загиблих зросла.

У ДСНС повідомили, що вже завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожих КАБ. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло 2 людини.

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У Куп'янську збільшилася кількість жертв

У ДСНС повідомили, що станом на 10:20 у Куп'янську завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російських авіабомб. Окупанти цинічно атакували цивільні будинки. Унаслідок ворожої атаки під завалами опинилися люди.

Так, співробітникам ДСНС вдалося врятувати з-під завалів 4-х людей. Вони отримали травми й наразі перебувають у медичних закладах.

На жаль, збільшилася кількість жертв. Так, з-під завалів деблокували тіла 2 осіб: чоловіка та жінки.

Що відомо про обстріл Куп'янська