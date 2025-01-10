Є лише одне розумне рішення, – OSINT-аналітик описав загрозливу ситуацію біля Курахового

Росіяни майже повністю взяли під свій контроль Курахове. Сили оборони намагаються утримувати там територію ТЕС.

Військовий оглядач та OSINT-аналітик Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що окупанти, на жаль, контролюють велику частину Курахівської теплоелектростанції. Перші диверсійно розвідувальної групи росіян намагалися там штурмувати ще 2 – 3 тижні тому.

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"Зараз мовиться про майже повний контроль ворога над Кураховим. Після втрати наших (ЗСУ – 24 Канал) серйозних опорних пунктів, які там були, не можна говорити про якусь довготривалу оборону в межах міста", – сказав він.

Ситуація поблизу Курахового

Віталій Кононученко зауважив, що противник реалізовує тактику тиску з півночі, зокрема з боку села Сонцівка, та з півдня, підходячи до сіл Андріївка, Констянтинопіль і Улакли.

В цілому можна зрозуміти, що тому гарнізону, який перебуває поблизу Курахового загрожує оточення. У нас фактично не залишилось якихось серйозних оборонних рубежів, тому єдине розумне рішення, щоб зберегти наші сили – це вихід,

– наголосив військовий оглядач.

На його думку, це правильне рішення, яке може бути прийняте військовим керівництвом України найближчим часом.

Що відбувається поблизу Курахового: дивіться на карті

Виведення війська, на думку Кононученка, дозволить вберегти досвідчені підрозділи, які зараз виконують бойові завдання поблизу Курахового та вирівняти лінію оборони, що дасть можливість більш цілісно тримати свої позиції.

Це важливіше, ніж утримувати поодинокі позиції поблизу міста, втрачаючи піхоту та бронетехніку,

– додав він.

До слова, російські війська продовжують штурми на Донеччині, зокрема поблизу Курахового, але українські захисники намагаються утримувати рубежі, зокрема на теплоелектростанції. Ворог намагається просунутися до села Дачне та знищує будинки в Кураховому, аби ускладнити оборону.