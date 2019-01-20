"Курили наші": у Росії тривають мітинги проти Путіна і передачі спірних островів Японії

Мітинги із ключовим гаслом "Курили наші" проходять у Москві та Хабаровську. На них учасники прийшли хто з чим: дехто із червоними комуністичними прапорами, дехто із закликами віддати президента Путіна Японії замість спірних територій.

Так, на Суворовській площі в Москві на акцію під назвою "За збереження територіальної цілісності Росії. Проти передачі Курильських островів до складу Японії" зібралося близько 2000 осіб.

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На площі видно прапори "Лівого Фронту", КПРФ, "Партії Справи" та інші.

Росіяни тримають у руках плакати "Наші Курили не віддамо!", "Досить розпродавати Росію!", "Руки геть від Курил!", "Віддаємо Путіна замість Курил!".

На трибуне митинга Сергей Бабурин (РОС), Александр Евдокимов (Левый Фронт), Максим Калашников (Партия Дела), Николай Зубрилин (КПРФ), Игорь Стрелков («Новороссия»), Леонид Ивашов и другие pic.twitter.com/ZQqAyfRUlK — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Пикет против передачи Курильских островов Японии.Москва / LIVE https://t.co/Uv0dEMEyAk — Усадьба горожанки. (@rivkinal57) 14 января 2019 г.

До слова, у цьому мітингу взяв участь також один із колишніх очільників окупаційної адміністрації на Донбасі Ігор Гіркін.

Раніше 24 канал писав, що колишній ватажок проросійських бойовиків збирається влаштувати у Москві мітинг проти передачі Японії Курильських островів.

Своєю чергою, у Хабаровську на аналогічному мітингу зібралось близько 500 осіб.

"Курили наші! Геть путінську владу!" – так звучали гасла акції.



Мітинг у Хабаровську

Як заявили організатори мітингу, Курильські острови – "багаті місця для вилову риби, які нинішня влада хоче віддати Японії ні за що", передають "Сибір. Реалії".

Якщо влада побачить, що нас багато, вона прислухається і не зможе собі дозволити так просто роздавати наші землі,

– заявили мітингарі.



Мітинг у Хабаровську

У чому суть конфлікту Японії та Росії?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.



Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути



У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.



14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.



Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.