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      "Курили наші": у Росії тривають мітинги проти Путіна і передачі спірних островів Японії

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      Мітинги проти передачі Курильських островів у РФ
      Мітинги проти передачі Курильських островів у РФ / фото з соцмереж

      Мітинги із ключовим гаслом "Курили наші" проходять у Москві та Хабаровську. На них учасники прийшли хто з чим: дехто із червоними комуністичними прапорами, дехто із закликами віддати президента Путіна Японії замість спірних територій.

      Так, на Суворовській площі в Москві на акцію під назвою "За збереження територіальної цілісності Росії. Проти передачі Курильських островів до складу Японії" зібралося близько 2000 осіб.

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      На площі видно прапори "Лівого Фронту", КПРФ, "Партії Справи" та інші.

      Росіяни тримають у руках плакати "Наші Курили не віддамо!", "Досить розпродавати Росію!", "Руки геть від Курил!", "Віддаємо Путіна замість Курил!".

      До слова, у цьому мітингу взяв участь також один із колишніх очільників окупаційної адміністрації на Донбасі Ігор Гіркін.

      Раніше 24 канал писав, що колишній ватажок проросійських бойовиків збирається влаштувати у Москві мітинг проти передачі Японії Курильських островів.

      Своєю чергою, у Хабаровську на аналогічному мітингу зібралось близько 500 осіб. 

      "Курили наші! Геть путінську владу!" – так звучали гасла акції.


      Мітинг у Хабаровську

      Як заявили організатори мітингу, Курильські острови – "багаті місця для вилову риби, які нинішня влада хоче віддати Японії ні за що", передають "Сибір. Реалії".

      Якщо влада побачить, що нас багато, вона прислухається і не зможе собі дозволити так просто роздавати наші землі,
      – заявили мітингарі.


      Мітинг у Хабаровську

      У чому суть конфлікту Японії та Росії?Чотири острови Курильської гряди, а саме Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї, анексовані Радянським Союзом після Другої світової. Після війни вони були інкорпоровані до складу Південнокурильського району Сахалінської області. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.
      Курильські острови
      Чотири найближчі до Японії острови країна намагається повернути

      У 1956 році СРСР і Японія підписали декларацію про завершення бойових дій, однак мирний договір досі не підписаний. Після розпаду СРСР спір про приналежність островів спалахнув з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.

      14 листопада 2018 року на зустрічі лідерів Росії і Японії начебто домовилися повернутися до обговорення умов меморандуму 1956 року, за яким Москва начебто погоджувалася передати японській стороні два з чотирьох островів.

      Про що мовилося у російсько-японській декларації 1956 року?Відповідно до того документу, СРСР і Японія заявляли про припинення стану війни між двома державами, який існував після Другої світової, а також про відновлення дипломатичних взаємин. Крім того, у декларації передбачалося, що радянська влада погодиться віддати Японії два спірних острови на Курилах із чотирьох – Шікотан та групу островів Хабомаі.

      Зауважимо, що це стало б кроком на зустріч для підписання повноцінної мирної угоди, однак у відповідь на підписання японсько-американського договору про безпеку 1960 року, СРСР анулював свої зобов’язання про передачу островів. Відтоді, між Москвою та Токіо досі не було ухвалено жодних мирних договорів.

       

      Теги: Новини політики Новини Росії Японія Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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