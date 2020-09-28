У понеділок, 28 вересня, гривня досягла мінімального значення щодо долара за весь 2020 рік. Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 28 гривень 27 копійок. Водночас євро теж близький до максимуму не лише за рік, а за останні 2. Яка ситуація з вартістю долара в обмінниках – читайте в матеріалі 24 каналу.

Про ситуацію з вартістю валюти в різних містах України розповідає портал Finance.ua. Варто знати Курс валют на 28 вересня: гривня впала до мінімуму у 2020 щодо долара Київ долар: купівля 28,30 – 28,50 гривні, продаж 28,00 – 28,30 гривні,

євро: купівля 32,84 – 33,30 гривні, 32,30 – 32,82 гривні. Харків долар: купівля 28,36 – 28,45 гривні, продаж 28,15 – 28,28 гривні,

євро: купівля 32,96 – 33,20 гривні, продаж 32,40 – 32,76 гривні. Дніпро долар: купівля 28,39 – 28,45 гривні, продаж 28,10 – 28,26 гривні,

євро: купівля 32,98 – 33,20 гривні, продаж 32,60 – 32,75 гривні. Одеса долар: купівля 28,35 – 28,40 гривні, продаж 28,10 – 28,25 гривні,

євро: купівля 33,10 – 33,40 гривні, ппродаж 32,60 – 32,70 гривні. Львів долар: купівля 28,35 – 28,45 гривні, продаж 28,10 – 28,30 гривні,

євро: купівля 32,82 – 33,10 гривні, продаж 32,30 – 32,77 гривні. Запоріжжя долар: купівля 28,36 – 28,40 гривні, продаж 28,20 – 28,28 гривні,

євро: купівля 32,96 – 33,00 гривні, продаж 32,40 – 32,73 гривні. Дещо про офіційний курс валют Національний банк встановив на 28 вересня офіційний курс 28 гривень 27 копійок. Навіть після обвалу цін на нафту й запровадження карантинних обмежень вартість долара не перевищувала 28,15 гривні.

Натомість євро в понеділок коштує 32 гривні 88 копійок. Це теж близько до рекорду. Цього року найнижчим показник був 33,10 гривні в серпні, а до цього востаннє євро коштував більше як 33 гривні ще у вересні 2018 року.

Водночас голова Нацбанку Кирило Шевченко спрогнозував, що зміцнення національної валюти має відбутися в жовтні – листопаді 2020 року. Це пов'язано з сезонною залежністю української економіки.