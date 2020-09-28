Найдешевша гривня за увесь рік: який курс в обмінниках у містах України
У понеділок, 28 вересня, гривня досягла мінімального значення щодо долара за весь 2020 рік. Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 28 гривень 27 копійок. Водночас євро теж близький до максимуму не лише за рік, а за останні 2. Яка ситуація з вартістю долара в обмінниках – читайте в матеріалі 24 каналу.
Про ситуацію з вартістю валюти в різних містах України розповідає портал Finance.ua.
Варто знати Курс валют на 28 вересня: гривня впала до мінімуму у 2020 щодо долара
Київ
- долар: купівля 28,30 – 28,50 гривні, продаж 28,00 – 28,30 гривні,
- євро: купівля 32,84 – 33,30 гривні, 32,30 – 32,82 гривні.
Харків
- долар: купівля 28,36 – 28,45 гривні, продаж 28,15 – 28,28 гривні,
- євро: купівля 32,96 – 33,20 гривні, продаж 32,40 – 32,76 гривні.
Дніпро
- долар: купівля 28,39 – 28,45 гривні, продаж 28,10 – 28,26 гривні,
- євро: купівля 32,98 – 33,20 гривні, продаж 32,60 – 32,75 гривні.
Одеса
- долар: купівля 28,35 – 28,40 гривні, продаж 28,10 – 28,25 гривні,
- євро: купівля 33,10 – 33,40 гривні, ппродаж 32,60 – 32,70 гривні.
Львів
- долар: купівля 28,35 – 28,45 гривні, продаж 28,10 – 28,30 гривні,
- євро: купівля 32,82 – 33,10 гривні, продаж 32,30 – 32,77 гривні.
Запоріжжя
- долар: купівля 28,36 – 28,40 гривні, продаж 28,20 – 28,28 гривні,
- євро: купівля 32,96 – 33,00 гривні, продаж 32,40 – 32,73 гривні.
Дещо про офіційний курс валют
- Національний банк встановив на 28 вересня офіційний курс 28 гривень 27 копійок. Навіть після обвалу цін на нафту й запровадження карантинних обмежень вартість долара не перевищувала 28,15 гривні.
- Натомість євро в понеділок коштує 32 гривні 88 копійок. Це теж близько до рекорду. Цього року найнижчим показник був 33,10 гривні в серпні, а до цього востаннє євро коштував більше як 33 гривні ще у вересні 2018 року.
- Водночас голова Нацбанку Кирило Шевченко спрогнозував, що зміцнення національної валюти має відбутися в жовтні – листопаді 2020 року. Це пов'язано з сезонною залежністю української економіки.