Українці звикли зберігати свої заощадження саме в доларах. Вважають, що ця валюта має менший шанс знецінитись, ніж гривня. Однак чи варто зараз купувати долари та де їх краще тримати – читайте далі.

Чи варто купувати долар зараз

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів в ефірі 24 каналу, що 2020 рік дуже сприятливий для гривні. Цьому посприяв і карантин, адже був обмежений імпорт, а тому експорт покращився. Однак чи довго це триватиме – експерт передбачити не може.

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"Все базується на співпраці з МВФ, а Україна в особі влади робить все, щоб цю співпрацю підірвати. Зараз важко казати: "Біжіть і купуйте валюту". Цього не потрібно (робити – 24 канал), адже, якщо не буде потрясінь, курс залишиться такий самий. На кінець року прогноз – 28,5 (гривень за 1 долар – 24 канал)", – пояснив Фурса.

Водночас, коли критична маса зруйнованих реформ назбирається, то разом все налетить і "гопне" досить сильно,

– зауважив експерт.

Водночас він запевнив, що українці звикли до коливання гривні. За останній рік гривня коливається, але у людей немає паніки. "Ніхто не бігає. Люди призвичаїлись, що гривня може рухатись у будь-якому напрямку. Єдине, що зараз треба робити – розкладати яйця у різні кошики", – сказав Фурса.

Чи варто долари змінити на євро

Фурса запевнив, що не варто змінювати долари на євро через курс валют. "У 2008 році курс євро/долар був 1 до 1,5. Зараз – майже 1,2 і останні кілька років коливається туди-сюди. Ми не можемо прогнозувати курс, сидячи тут. Всі люди, які так думають, граються на Forex і 95% з них програють. Всі програють, умовно кажучи", – пояснив експерт.

Не треба заморочуватись, передбачити це неможливо,

– наголосив він.

Фурса пояснив, що українці просто звикли відкладати гроші у доларах. "Коли українці отримали можливість відкладати гроші в інших валютах – євро ще так не було, був долар. Тому в нас велика доларизація зараз. Хоча, тут парадокс, бо головний партнер – Європа і саме в євро найбільший попит, але мислимо ми в доларах. Саме тому так відкладають", – сказав експерт.

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► Де краще зберігати долари

За словами експерта, не можна зберігати долари в подушці чи конверті. "Якщо в вас є долари – вони мають бути в банку, так безпечніше і так вони працюють, адже навіть долари знецінюються. За 10 – 20 років ви можете не помітити, як вони знеціняться. Саме тому ці гроші повинні працювати і приносити якийсь дохід", – порадив Сергій Фурса.