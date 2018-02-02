Курс валют на 2 лютого: долар і євро знову поповзли вгору

На п'ятницю, 2 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара і євро. Після незначного падіння і долар і євро знову почали дорожчати.

Як повідомляє Нацбанк, американський долар дещо подорожчав. Порівняно з четвергом, 1 лютого, американська валюта подешевшала на 2 копійки. Такими чином офіційний курс долара 2 лютого становить 27,86 гривні.

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Подорожчав і євро. Після незначного падіння, яке ми спостерігали у середу, євро знову подорожчав на 4 копійки. Станом на четвер, 2 лютого, він коштує 34,72 гривні.