Курс валют на 4 червня: валюта різко зросла у ціні
На вівторок, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно додали у ціні.
НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 4 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 95 копійок.
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Це на 10 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 3 червня.
Водночас, головна валюта Євросоюзу вже перевалила позначку у 30 гривень, адже додала у ціні аж 21 копійку.
Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 30 гривень 15 копійок.
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