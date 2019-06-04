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      Курс валют на 4 червня: валюта різко зросла у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 04.06.2019 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 4 червня / hromadske.ua

      На вівторок, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно додали у ціні.

      НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 4 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 95 копійок.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Це на 10 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 3 червня.

      Водночас, головна валюта Євросоюзу вже перевалила позначку у 30 гривень, адже додала у ціні аж 21 копійку.

      Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 30 гривень 15 копійок.

      blog_ava
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      Теги: Євро Гривня Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта Новини України
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