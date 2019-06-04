Курс валют на 4 червня: валюта різко зросла у ціні

На вівторок, 4 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта серйозно додали у ціні.

НБУ на своєму офіційному сайті повідомляє, що 4 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 95 копійок. Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Це на 10 копійок дорожче, аніж було попереднього банківського дня – 3 червня. Водночас, головна валюта Євросоюзу вже перевалила позначку у 30 гривень, адже додала у ціні аж 21 копійку. Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 30 гривень 15 копійок.