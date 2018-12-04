09:35
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Курс валют на 4 грудня: долар і євро продовжують дешевшати

      2050 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 4 грудня 2018 - курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 4 грудня / rg.ru

      На понеділок, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, за офіційними даними НБУ, американська та європейська валюта продовжують здавати позиції.

      За інформацією державного регуляторного органу, американський долар подешевшає на 5 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Його вартість у вівторок, 4 грудня, становитиме 28 гривень 17 копійок.

      Своєю чергою, європейська валюта впаде в ціні на 14 копійок у порівнянні із курсом на 3 грудня. 

      Так, його ціна становитиме 31 гривню 92 копійки.

      Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар Валюта євро
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      сьогодні , 08:40 Садомазохізм – національна філософія українського етносу
      Максим Пансик 422
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 грудня , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 4318
      Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      3 грудня , 21:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
      1176
      Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      3 грудня , 21:01 Протести у Франції: що потрібно "жовтим жилетам" і чому вони перетнули межу
      2232
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 грудня , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1242
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Захисник Динамо може продовжити кар'єру в Німеччині
       26 липня , 11:21
      Депутати планують "кинути євробляхерів"
       4 вересня , 09:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук