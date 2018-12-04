Курс валют на 4 грудня: долар і євро продовжують дешевшати
На понеділок, 3 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, за офіційними даними НБУ, американська та європейська валюта продовжують здавати позиції.
За інформацією державного регуляторного органу, американський долар подешевшає на 5 копійок у порівнянні із попереднім банківським днем.
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Його вартість у вівторок, 4 грудня, становитиме 28 гривень 17 копійок.
Своєю чергою, європейська валюта впаде в ціні на 14 копійок у порівнянні із курсом на 3 грудня.
Так, його ціна становитиме 31 гривню 92 копійки.
Джерело: 24 канал
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