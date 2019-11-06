09:44
6 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни відроджують ідола замість Вови. Путін присів на стакан
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 листопада
      Вєсті.UA: Ляшко звернувся до Зеленського. Тищенко знов у центрі скандалу
      Вєсті.UA
      19:31, 5 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Курс валют на 6 листопада: долар і євро впали

      677 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 6 листопада 2019
      Курс валют НБУ на 6 листопада / bednota.com

      На середу, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар здешевшав на 9 копійок, а євро – на 26 копійок.

      За даними державного регулятора НБУ, долар здешевшає несуттєво – лише на 9 копійок.

      Варто знати: Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз

      Так, у середу, 6 жовтня, за один долар доведеться заплатити 24 гривні 71 копійку.

      Вартість одного євро у середу становитиме 27 гривень 46 копійок, що на 26 копійок менше, ніж у переддень.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      30195
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Валюта Долар Долар-Гривня Євро Курси валют Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур 2
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сьогодні , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 593
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 10:00 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      697
      Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      сьогодні , 06:40 Де в Україні живе найбільше зареєстрованих переселенців: інфографіка
      Анастасія Зазуляк 4857
      Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      5 листопада , 23:00 Як ВРП розглядає скарги на суддів: шокуючі факти
      Роман Маселко 840
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук