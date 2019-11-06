Курс валют на 6 листопада: долар і євро впали
На середу, 6 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар здешевшав на 9 копійок, а євро – на 26 копійок.
За даними державного регулятора НБУ, долар здешевшає несуттєво – лише на 9 копійок.
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Так, у середу, 6 жовтня, за один долар доведеться заплатити 24 гривні 71 копійку.
Вартість одного євро у середу становитиме 27 гривень 46 копійок, що на 26 копійок менше, ніж у переддень.
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