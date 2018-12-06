Курс валют на 6 грудня: відбулося суттєве здешевлення долара та євро
На середу, 6 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта суттєво подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 6 грудня ціна американського долара становитиме 27,98 гривні.
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Зауважимо, що це на 14 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, однак вже суттєвіше – мінус 32 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.
Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 31,76 гривні.
Джерело: 24 канал
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