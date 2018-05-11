Курс валют на 11 травня: долар і євро подешевшали

На п'ятницю, 11 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо впали у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 11 травня ціна американського долара становитиме 26,19 гривні.

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Зауважимо, що це на дві копійки менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також несуттєво подешевшав, тобто втратив лише одну копійку, якщо порівнювати з курсом на четвер, 10 травня.

Відтак, європейська валюта тепер коштуватиме 31,11 гривні.