Курс валют на 11 червня: валюта продовжує різко дешевшати

На вівторок, 11 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.

Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 11 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 38 копійок. Читайте також: Гривня повільно падатиме до 2022 року: прогноз Кабміну Це на 21 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 10 червня. Головна валюта Євросоюзу також продовжує втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні на 17 копійок. Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 29 гривень 81 копійку.