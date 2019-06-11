Курс валют на 11 червня: валюта продовжує різко дешевшати
На вівторок, 11 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і європейська, і американська валюта продовжують втрачати у ціні.
Нацбанк на своєму офіційному сайті повідомляє, що 11 червня ціна американського долара становитиме 26 гривень 38 копійок.
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Це на 21 копійку дешевше, аніж було попереднього банківського дня – 10 червня.
Головна валюта Євросоюзу також продовжує втрачати у ціні і подешевшала щодо гривні на 17 копійок.
Відтак, у вівторок за один євро прийдеться віддати 29 гривень 81 копійку.
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