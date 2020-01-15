Курс валют на 15 січня: долар і євро знову подорожчають

На середу, 15 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти знову подорожчали.

НБУ повідомляє, що у середу, 15 січня, американський долар коштуватиме 24 гривні 2 копійки.

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А це на 9 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня – 14 січня.

Також дорожчою стане і європейська валюта. За одне євро потрібно віддати 26 гривень 68 копійок. Тобто на 6 копійок більше, ніж було у вівторок.

Зміни курсу валют: що відомо

У попередні місяці гривня активно зміцнювалася, а долар здешевшав аж до 23,3 гривні. Однак від кінця грудня ситуація різко змінилася. Долар та євро суттєво подорожчали. Серед причин називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів.

Зазначимо, що у 2019 році курс валют часто дивував українців. На початку року американська валюта коштувала 27 гривень, а наприкінці року – приблизно 24.

У НБУ запевняють, що загроз для знецінення гривні немає. Національна валюта продовжить зміцнюватись і у 2020 році. Відповідно до прогнозів Мінекономіки, долар для українців коштуватиме приблизно 27 гривень.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу