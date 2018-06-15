Курс валют на 15 червня: євро дещо зросло, долар також додав у ціні

На п'ятницю, 15 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Долар зріс у ціні, подорожчання головної європейської валюти незначне.

Офіційний сайт НБУ інформує, що у п'ятницю, 15 червня, вартість американського долара становить 26 гривень 21 копійку. Це на 9 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

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Спостерігається незначний ріст головної європейської валюти, яка подорожчала в ціні на 2 копійки щодо української гривні і 15 червня євро можна придбати за 30 гривень 75 копійок.