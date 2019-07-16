Курс валют на 16 липня: гривня дещо укріпилася щодо долара

На вівторок, 16 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Вартість українських грошей щодо обох світових майже не змінилася.

Відповідно до офіційних даних державного регуляторного органу, у вівторок 16 липня ціна американського долара становитиме 25,74 гривні.

Тобто, якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, "зелений" втратив у ціні лише 2 копійки.

Євро ж подорожчав, якщо порівнювати з курсом у понеділок, 15 липня – "аж" на 1 копійку.

Тож 16 липня європейська валюта коштує рівно 29 гривень.