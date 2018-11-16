Курс валют на 16 листопада: долар і євро втрачають у ціні
На п'ятницю, 16 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо подешевшали.
Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 листопада ціна американського долара становитиме 27,77 гривні.
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Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подешевшав, якщо порівнювати з курсом на четвер, щоправда вже на 5 копійок.
Відтак, у п'ятницю європейська валюта коштуватиме 31,40 гривні.
Джерело: 24 канал
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