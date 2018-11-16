На п'ятницю, 16 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюта дещо подешевшали.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 16 листопада ціна американського долара становитиме 27,77 гривні.

Зауважимо, що це на 7 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він також подешевшав, якщо порівнювати з курсом на четвер, щоправда вже на 5 копійок.

Відтак, у п'ятницю європейська валюта коштуватиме 31,40 гривні.