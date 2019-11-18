Курс валют на 18 листопада: долар подешевшав, євро подорожчав

На понеділок, 18 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня незначно додала в ціні щодо долара і так само незначно втратила щодо євро.

Згідно з даними Національного банку України, які той оприлюднив на офіційному сайті, 18 листопада ціна американського долара становить 24 гривні 22 копійки.

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Це лише на 2 копійки менше, аніж було у п'ятницю, 15 листопада, – попереднього банківського дня.

А от головна валюта Євросоюзу, навпаки, додала у ціні щодо 6 копійок.

За один євро у понеділок доводиться віддавати 26 гривень 72 копійки.