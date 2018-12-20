Курс валют на 20 грудня: долар і євро продовжують падати

На четвер, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві "заморські" валюти продовжують скидати в ціні.

Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 20 грудня "зелений" схуд аж на 13 копійок.

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Тепер за нього треба викласти 27 гривень 71 копійку.

Євро теж впало, але не так суттєво – всього на 7 копійок. 20 грудняі за європейську валюту доведеться заплатити 31 гривню 61 копійку.