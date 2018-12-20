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      Курс валют на 20 грудня: долар і євро продовжують падати

      1738 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 20.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 20 грудня / unsplash.com

      На четвер, 20 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві "заморські" валюти продовжують скидати в ціні.

      Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 20 грудня "зелений" схуд аж на 13 копійок. 

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      Тепер за нього треба викласти 27 гривень 71 копійку. 

      Євро теж впало, але не так суттєво – всього на 7 копійок. 20 грудняі за європейську валюту доведеться заплатити 31 гривню 61 копійку. 

      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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