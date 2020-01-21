08:46
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Курс валют на 21 січня: євро та долар подорожчали

      68 Читать новость на русском
      Яким буде курс валют від НБУ 21 січня / stocksnap.io

      На вівторок, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

      Яким буде курс долара щодо гривні

      Як повідомляє НБУ на своєму офіційному сайті, у вівторок за один американський долар доведеться викласти 24,33 гривні. Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Зауважимо, що від кінця осені – початку зими гривня активно зміцнювалася, а долар, зі свого боку, подешевшав аж до 23,3 гривні за одиницю. Щоправда, у період свят і вихідних ситуація різко змінилася, і долар подорожчав. Так, із 28 грудня долар тримався на рівні 23,7 гривні. Так тривало до 8 січня, коли вартість долара почала поступово зростати, і 15 числа перестрибнула позначку у 24 гривні.

      Серед причин називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну. На початку ж 2019 року один американський долар коштував 27 гривень.

      Що стосується прогнозів на 2020 рік, то американська валюта для українців коштуватиме приблизно на рівні тих же 27 гривень. Водночас Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Тому національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

      Зверніть увагу! У Нацбанку назвали причину коливання курсу гривні

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Яким буде курс євро щодо гривні

      Якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 січня, євро також трохи додав у ціні. Так, європейська валюта подорожчала на 2 копійки, і тепер її ціна становитиме 26,96 гривні. Примітно, що дорожчала вона і попереднього банківського дня.

      Наприкінці минулого євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 27 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

      Від початку нового року вартість євро було на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні. Потім трохи впав, і упродовж кількох днів знову зростав. 17 числа за один американський долар вже треба було викласти 26,9 гривні.

      До теми! Курс гривні у 2020 році: що пояснюють "плівки Гончарука"

      Прогноз погоди на 21 січня: в Україні буде останній теплий день перед снігопадом
      сьогодні
      2636
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Євро Долар-Гривня Долар Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Призов до армії: що змінилося
      Дмитро Снєгирьов 6
      сьогодні , 08:05 Головні новини 20 січня: самогубство у будівлі ЦВК, подорож Микитася, зниження тарифів
      Василь Денисюк 2651
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      2012
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      625
      сьогодні , 07:01 Розлучитися стане дорожче: скільки відтепер коштує звернутись до суду
      Ірина Поліщук 3258
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук