Курс валют на 21 січня: євро та долар подорожчали

На вівторок, 21 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

Яким буде курс долара щодо гривні

Як повідомляє НБУ на своєму офіційному сайті, у вівторок за один американський долар доведеться викласти 24,33 гривні. Це на 8 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

Зауважимо, що від кінця осені – початку зими гривня активно зміцнювалася, а долар, зі свого боку, подешевшав аж до 23,3 гривні за одиницю. Щоправда, у період свят і вихідних ситуація різко змінилася, і долар подорожчав. Так, із 28 грудня долар тримався на рівні 23,7 гривні. Так тривало до 8 січня, коли вартість долара почала поступово зростати, і 15 числа перестрибнула позначку у 24 гривні.

Серед причин називають несподівані дії НБУ, який за один день викупив на валютному ринку рекордні 700 мільйонів доларів. Також на ситуацію могло вплинути й те, що у цей час економіка України працювала не на повну. На початку ж 2019 року один американський долар коштував 27 гривень.

Що стосується прогнозів на 2020 рік, то американська валюта для українців коштуватиме приблизно на рівні тих же 27 гривень. Водночас Нацбанк прогнозує, що загроз для знецінення гривні немає. Тому національна валюта продовжить зміцнюватись і в 2020 році.

Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,

– пояснив у коментарі 24 каналу економічний експерт Сергій Головньов.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

Яким буде курс євро щодо гривні

Якщо порівнювати з курсом на понеділок, 20 січня, євро також трохи додав у ціні. Так, європейська валюта подорожчала на 2 копійки, і тепер її ціна становитиме 26,96 гривні. Примітно, що дорожчала вона і попереднього банківського дня.

Наприкінці минулого євро здебільшого дешевшав і зумів опуститися нижче за 27 гривень. Зокрема, 20 грудня за одиницю європейської валюти треба було викласти 25,98 гривні.

Від початку нового року вартість євро було на рівні 26,4 – 26,5 гривні за одиницю. Щоправда, 10 січня він зріс до 26,8 гривні. Потім трохи впав, і упродовж кількох днів знову зростав. 17 числа за один американський долар вже треба було викласти 26,9 гривні.

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