Курс валют на 21 жовтня: долар та євро стрімко подорожчали
На понеділок, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти суттєво додали в ціні щодо українських грошей.
За даними на офіційному сайті НБУ, долар США можна придбати за 25 гривень 4 копійки.
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Це аж на 31 копійку більше, ніж у попередній банківський день (п'ятницю, 18 жовтня).
Ситуація з євро схожа – європейська валюта додала у ціні ще більше: 41 копійку.
Тож у понеділок, 21 жовтня, євро коштує 27 гривень 90 копійок.
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