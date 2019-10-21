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      Курс валют на 21 жовтня: долар та євро стрімко подорожчали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 21 жовтня 2019
      Курс валют НБУ на 21 жовтня / unsplash.com

      На понеділок, 21 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти суттєво додали в ціні щодо українських грошей.

      За даними на офіційному сайті НБУ, долар США можна придбати за 25 гривень 4 копійки.

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      Це аж на 31 копійку більше, ніж у попередній банківський день (п'ятницю, 18 жовтня).

      Ситуація з євро схожа – європейська валюта додала у ціні ще більше: 41 копійку.

      Тож у понеділок, 21 жовтня, євро коштує 27 гривень 90 копійок.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Долар-Гривня Валюта Курси валют Євро Долар Гривня НБУ
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