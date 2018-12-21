Курс валют на 21 грудня: долар дав ще один привід для радості напередодні Нового року
На п'ятницю, 21 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, "зелений" знову здешевів. Тенденція стрімкого падіння долара особливо добре прослідковується останній тиждень.
Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 20 грудня американська валюта втратила у ціні ще 14 копійок. Днем раніше "зелений" схуд на 13 копійок.
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Тепер долар коштує 27 гривень 57 копійок.
Євро ж скидає у ціні повільніше. Різниця з попереднім банківським днем склала 4 копійки. 20 грудняі за європейську валюту доведеться викласти 31 гривню 57 копійок.
Джерело: 24 Канал
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