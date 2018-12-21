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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Курс валют на 21 грудня: долар дав ще один привід для радості напередодні Нового року

      2203 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 21.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 21 грудня / РБК-Україна

      На п'ятницю, 21 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, "зелений" знову здешевів. Тенденція стрімкого падіння долара особливо добре прослідковується останній тиждень.

      Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 20 грудня американська валюта втратила у ціні ще 14 копійок. Днем раніше "зелений" схуд на 13 копійок.

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      Тепер долар коштує 27 гривень 57 копійок.

      Євро ж скидає у ціні повільніше. Різниця з попереднім банківським днем склала 4 копійки. 20 грудняі за європейську валюту доведеться викласти 31 гривню 57 копійок.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
      Джерело: 24 Канал
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