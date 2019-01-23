Курс валют на 23 січня: долар та євро здешевіли

На середу, 23 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, європейська валюта та долар США втратили в ціні.

Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 23 січня ціна американського долара становитиме 27 гривень 89 копійки. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Зазначимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня. Натомість європейська валюта здешевіла на 8 копійок у порівнянні із курсом на 22 січня. Так, євро 23 січня коштуватиме 31 гривню 67 копійок.