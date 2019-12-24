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      Курс валют на 24 грудня: долар і євро знову втрачають позиції

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      Яким буде курс валют від НБУ 23 грудня / stockvault.net

      На вівторок, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти знову впали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 24 грудня один американський долар коштуватиме 23,28 гривні.

      Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро, зі свого боку, також послабив позиції. Так, європейська валюта впала у ціні на 7 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 23 грудня.

      Таким чином, у понеділок європейська валюта коштуватиме 25,78 гривні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші НБУ Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют Гривня Євро
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