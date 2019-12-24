Курс валют на 24 грудня: долар і євро знову втрачають позиції

На вівторок, 24 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти знову впали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 24 грудня один американський долар коштуватиме 23,28 гривні. Важливо! Який курс долара буде в січні 2020 року: відповідь експерта Зауважимо, що це на 1 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня. Євро, зі свого боку, також послабив позиції. Так, європейська валюта впала у ціні на 7 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок, 23 грудня. Таким чином, у понеділок європейська валюта коштуватиме 25,78 гривні.