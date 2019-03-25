Курс валют на 25 березня: гривня стрімко зросла у ціні, євро та долар здешевшали

На понеділок, 25 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Українська гривня суттєво додала у вартості – на 30 копійок щодо долара та на понад 50 щодо євро.

Як на своєму сайті повідомляє НБУ, у понеділок 25 березня ціна долара США у гривнях знизиться – до того ж, до рівня, нижчого за так звану "психологічну позначку".

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У порівнянні з п'ятницею, 22 березня, "американець" втратить аж 30 копійок: з 27 гривень 26 копійок – до 26 гривень 96 копійок.

Євро теж дешевшає. У п'ятницю його можна було придбати за 31 гривню і 4 копійки, а от у понеділок – лише за 30 гривень та 47 копійок. А це аж на 57 копійок менше.