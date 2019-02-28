Курс валют на 28 лютого: євро подорожчав, а долар майже не змінив позицій
На четвер, 28 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, вартість американської та європейської валют майже не змінилася.
Згідно з даними на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім днем, долар додав у ціні всього 1 копійку. Тож у четвер "зелений" коштує 26 гривень 99 копійок.
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Тим часом європейська валюта додала в ціні 8 копійок. Так, вартість євро становить 30 гривень 73 копійки.
Джерело: 24 канал
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