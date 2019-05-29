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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Курс валют на 29 травня: долар та євро ростуть

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      Курс валют НБУ на сьогодні 29.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 29 травня / pixabay.com

      На середу, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні.

      Відповідно до офіційних даних НБУ, 29 травня ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем. 

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      "Американець" додав 8 копійок – тепер його можна придбати за 26,41 гривні. 

      Європейська валюта також здорожчала, але на 7 копійок. У середу, 29 травня, його можна буде придбати за 29,55 гривні. 

      blog_ava
      Прогноз погоди на 29 травня: по всій Україні буде по-літньому тепло, на заході – дощі та грози
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Євро Гривня
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