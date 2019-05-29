Курс валют на 29 травня: долар та євро ростуть

На середу, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні.

Відповідно до офіційних даних НБУ, 29 травня ціна американського долара зросла у порівнянні із попереднім банківським днем.

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"Американець" додав 8 копійок – тепер його можна придбати за 26,41 гривні.

Європейська валюта також здорожчала, але на 7 копійок. У середу, 29 травня, його можна буде придбати за 29,55 гривні.