Курс валют на 30 жовтня: долар і євро трохи подорожчали

На середу, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська і європейська валюти трохи додали у ціні.

Відповідно до даних НБУ, 30 жовтня за один американський долар доведеться викласти 25,11 гривень.

Важливо! Уряд затвердив новий прогноз щодо ВВП, інфляції та курсу гривні: деталі

Це на 5 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

Євро, зі свого боку, також подорожав, проте вже на 7 копійок, якщо порівнювати, з курсом на вівторок, 29 жовтня.

У середу ціна євро становитиме 27,86 гривні.

Курс долара до кінця 2019 року: аналітики JP Morgan зробили прогноз