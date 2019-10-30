Курс валют на 30 жовтня: долар і євро трохи подорожчали
На середу, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська і європейська валюти трохи додали у ціні.
Відповідно до даних НБУ, 30 жовтня за один американський долар доведеться викласти 25,11 гривень.
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Це на 5 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.
Євро, зі свого боку, також подорожав, проте вже на 7 копійок, якщо порівнювати, з курсом на вівторок, 29 жовтня.
У середу ціна євро становитиме 27,86 гривні.
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