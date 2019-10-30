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      Курс валют на 30 жовтня: долар і євро трохи подорожчали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 30 жовтня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ 30 жовтня / ckp.in.ua

      На середу, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, американська і європейська валюти трохи додали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 30 жовтня за один американський долар доведеться викласти 25,11 гривень. 

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      Це на 5 копійок вище у порівнянні з попереднім банківським днем.

      Євро, зі свого боку, також подорожав, проте вже на 7 копійок, якщо порівнювати, з курсом на вівторок, 29 жовтня.

      У середу ціна євро становитиме 27,86 гривні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гривня Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Євро
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