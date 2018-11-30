На п'ятницю, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта значно додали у ціні.

Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 30 листопада ціна американської валюти становитиме 28 гривень 39 копійок. Читайте також: Що буде з курсом гривні в умовах воєнного стану: пояснення аналітика Зазначимо, що це на 13 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня. Євро додало у ціні значно більше. Європейська валюта зросла на 43 копійки у порівнянні з показниками 29 листопада. Так, 30 листопада європейська валюта коштуватиме 32 гривні 32 копійки