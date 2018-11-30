09:20
30 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Брудний папірчик долар. Тіматі на службі в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:43, 29 листопада
      Вєсті.UA. Порошенко проти Ляшка. Теревені Гройсмана з Меркель
      Вєсті.UA
      19:49, 29 листопада
      Тандем Міноборони та забудовника: через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС НОВИНИ ГРУЗІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Курс валют на 30 листопада: долар і євро стрімко дорожчають

      2629 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на 30 листопада
      Курс валют НБУ на 30 листопада / ft.com

      На п'ятницю, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта значно додали у ціні.

      Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 30 листопада ціна американської валюти становитиме 28 гривень 39 копійок.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні в умовах воєнного стану: пояснення аналітика

      Зазначимо, що це на 13 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.

      Євро додало у ціні значно більше. Європейська валюта зросла на 43 копійки у порівнянні з показниками 29 листопада.

      Так, 30 листопада європейська валюта коштуватиме 32 гривні 32 копійки

      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня євро НБУ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      сьогодні , 08:45 Как правильное инвестирование может изменить Донбасс
      Максим Єфімов 105
      Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      сьогодні , 08:00 Всі звірі рівні, але деякі рівніше: як "Блок Петра Порошенка" бореться за своїх суддів
      Ірина Шиба 239
      Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      26 листопада , 14:00 Тест-драйв року: позашляховик Rolls Royce Cullinan
      Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      сьогодні , 07:02 Конфлікт у Азовському морі: як Україна опинилися у такій ситуації та чи могло бути інакше
      Віталій Дейнега 682
      Воєнний стан в Україні: що він означає
      29 листопада , 22:44 Воєнний стан в Україні: що він означає
      Олена Капустян 214358
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      МОЗ опублікувало граничні ціни на безкоштовні ліки: доповнений список
      3 січня , 13:23
      Скільки коштує зварити борщ: пізнавальна інфографіка
       14 травня 2016 , 07:05
      Яблонец – Динамо: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
       5 жовтня , 00:44
      Україна та Росія можуть провести товариський матч
       5 жовтня , 09:51
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук