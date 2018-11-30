Курс валют на 30 листопада: долар і євро стрімко дорожчають
На п'ятницю, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І американська, і європейська валюта значно додали у ціні.
Як повідомляє на своєму сайті регуляторний орган, 30 листопада ціна американської валюти становитиме 28 гривень 39 копійок.
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Зазначимо, що це на 13 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня.
Євро додало у ціні значно більше. Європейська валюта зросла на 43 копійки у порівнянні з показниками 29 листопада.
Так, 30 листопада європейська валюта коштуватиме 32 гривні 32 копійки
Джерело: 24 канал
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