Намагалися спустити на гальмах весь галас: стенограма розмови Путіна і Клінтона після "Курська"

У Баренцевому морі 23 роки тому потонув російський атомний підводний човен "Курськ". Російські журналісти опублікували стенограму розмови Білла Клінтона та Владіміра Путіна від 6 вересня 2000 року.

Ці розмови журналісти знайшли 29 серпня 2019 року на сайті цифрової бібліотеки Білла Клінтона. "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року.

Зауважте "Він пішов на дно, а Росія разом з ним": підводний човен "Курськ" потонув 23 роки тому

Про що говорив Путін в США після того, як потонув "Курськ"

У Сполучених Штатах, розмовляючи з Клінтоном, Путін бідкається про свій рейтинг та частково розповідає, чому тоді нібито не міг сказати правди громадянам.

Клінтон: Жаль про все, через що вам довелося пройти через загибель "Курська". Коли відбувається щось таке, люди по всьому світу уявляють себе на місці жертв та їхніх близьких, але я уявляв себе і на вашому місці. Вам, напевно, довелося зіткнутися з багатьма критиками. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті (мовиться про терористичний акт в Оклахома-Сіті 19 квітня 1995 року – 24 канал) багато хто запитував, чи добре будівля була захищена й чи не пустили ми терористів у країну. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і з рештою теж.

Жаль про все, через що вам довелося пройти через загибель "Курська". Коли відбувається щось таке, люди по всьому світу уявляють себе на місці жертв та їхніх близьких, але я уявляв себе і на вашому місці. Вам, напевно, довелося зіткнутися з багатьма критиками. Це завжди трапляється. Після Оклахома-Сіті (мовиться про терористичний акт в Оклахома-Сіті 19 квітня 1995 року – 24 канал) багато хто запитував, чи добре будівля була захищена й чи не пустили ми терористів у країну. Так що серцем я був і з людьми на дні моря, і з рештою теж. Путін: Хорошого вибору я не мав. Я опинився у пастці між поганими та гіршими варіантами. Мені казали, що якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував урятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей.

Я ціную вашу щиру підтримку. Як не дивно, такі опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище. Але дуже боюся, що щось подібне може повторитися.

Хорошого вибору я не мав. Я опинився у пастці між поганими та гіршими варіантами. Мені казали, що якби я відразу спустив туди маленький підводний човен і хоча б спробував урятувати хлопців, мої рейтинги зросли б. Не можна дозволяти робити щось подібне заради піару. Потрібно віддавати пріоритет реальному порятунку людей. Я ціную вашу щиру підтримку. Як не дивно, такі опитування показали, що цей інцидент не вплинув на моє становище. Але дуже боюся, що щось подібне може повторитися. Клінтон: Наразі ми працюємо в інших обставинах. Якщо в Москві вибухає будівля, це ніби відбувається у наших родичів. Або якщо люди в Мозамбіку змушені залазити на дерева, щоб урятуватися від повені... Багато в чому це добре. Це нагадує нам, що інші теж люди. Після цього важче ненавидіти. Але іноді й лідеру буває важко чинити правильно через всі ці сильні відчуття.

Наразі ми працюємо в інших обставинах. Якщо в Москві вибухає будівля, це ніби відбувається у наших родичів. Або якщо люди в Мозамбіку змушені залазити на дерева, щоб урятуватися від повені... Багато в чому це добре. Це нагадує нам, що інші теж люди. Після цього важче ненавидіти. Але іноді й лідеру буває важко чинити правильно через всі ці сильні відчуття. Путін: Ми відчували себе безсилими під час цієї катастрофи. Наразі все виглядає так, що весь екіпаж загинув протягом 60 чи 90 секунд. Ми не могли розповісти родичам, але в корпусі була дірка розміром близько двох метрів, через яку затопило перші три відсіки підводного човна. Я навіть не знаю, як ми можемо витягти тіло. У цих водах багато тріски – плоті на кістках може не залишитися. Ми намагалися спустити на гальмах весь цей галас, але деякі люди дивні, і вони просто продовжували його підживлювати. Це просто факт життя.

Через два дні Путін зізнався, що "вона потонула"

Перебуваючи з візитом в США, Владімір Путін дав відоме інтерв'ю Ларі Кінгу. У ефірі CNN журналіст запитав, що трапилось з підводним човном. На що російський диктатор спокійно, ледь усміхнувшись, сказав: "Вона потонула".

Путін відповів на питання щодо субмарини "Курськ" / Відео з ютуб-каналу Сергія Панченка

Російський диктатор 12 серпня 2000 року, коли потонув підводний човен, поїхав у відпустку в Сочі. Наступного дня йому сказали про трагедію, та він не перервав відпустки. Громадяни дізнались про інцидент тільки 14 серпня. Голова урядової комісії з розслідування причин аварії, віцепрем'єр Ілля Клебанов розповідав, що 14 серпня влада вже дізналась, що весь екіпаж підводного човна загинув. Однак Путін продовжував 16 та 20 серпня говорити, що нібито вони роблять все можливе для порятунку екіпажу. Вже 22 серпня Путін підписав указ про траур. У тій трагедії загинуло 118 громадян.