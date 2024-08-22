У 3 ОШБр відповіли, чи вплинула Курська операція на бої у районі Покровська та Вовчанська

Попри успішну операцію Збройних Сил у Курській області, ситуація на фронті залишається напружено. Російські війська намагаються просуватися вперед, але зараз це дається їм досить складно.

Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він відповів, чи перекидає Росія війська, які мали б йти на Вовчанськ чи Покровськ, на Курський напрямок.

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Як Курська операція вплинула на фронт

Загалом нині на Вовчанському напрямку ситуація для Сил оборони абсолютно контрольована. Ба більше, є сплановані заходи українських сил щодо повного звільнення цієї території. У районі Покровська ситуація складніша. Протягом останньої доби ворог провів 53 штурми.

Відсутність підкріплення у ворога, на жаль, не спостерігається. Крім того, резерви, сили та ресурси у росіян є,

– зазначив Жорін.

На Курськ противник стягує інші сили з глибини російської території, аби стабілізувати ситуацію. Підрозділи, відсутність яких могла б вплинути на ситуацію на полі бою, росіяни не знімали.

Курська операція суттєво не вплинула на жодну з ділянок фронту,

– наголосив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Прорив російського кордону спочатку мав хороший морально-психологічний вплив на українських воїнів й загалом на суспільство. Однак практично Курська операція не вплинула на ситуацію на інших ділянках фронту, попри те, що на сьогодні вона надзвичайно успішна й навіть історична.

Водночас російські війська "дещо знизили активність" на Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.