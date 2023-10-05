Військові об'єкти у Курській області лишились без електроенергії після удару дронів СБУ

У Росії знову неспокійно. Зокрема, повідомляють, що українська атака 5 жовтня залишила без світла стратегічні об'єкти у Курській області.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, блекаут у Курській області 5 жовтня стався у рамках "підготовки" російських військ до осінньо-зимового періоду. Дрони СБУ атакували електропідстанції.

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Росіяни переймають досвід українців

Військові об’єкти Росії були підключені до електропідстанцій у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Вони постраждали від атаки дронів Служби безпеки України.

Як наслідок – російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб, зазначило джерело.



Курська область частково без світла через атаку СБУ / Фото СБУ

Водночас це вже не вперше СБУ влаштовує блекаут у Курській області. Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді також поцілили у електропідстанції, від яких живилися важливі військові об'єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак, від яких суттєво постраждала інфраструктура країни-агресорки.

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