Військові об'єкти у Курській області лишились без електроенергії після удару дронів СБУ
У Росії знову неспокійно. Зокрема, повідомляють, що українська атака 5 жовтня залишила без світла стратегічні об'єкти у Курській області.
Як повідомляють джерела 24 Каналу, блекаут у Курській області 5 жовтня стався у рамках "підготовки" російських військ до осінньо-зимового періоду. Дрони СБУ атакували електропідстанції.
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Росіяни переймають досвід українців
Військові об’єкти Росії були підключені до електропідстанцій у населених пунктах Суджа, Любімовка та Глушково Курської області. Вони постраждали від атаки дронів Служби безпеки України.
Як наслідок – російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було по кілька діб, зазначило джерело.
Курська область частково без світла через атаку СБУ / Фото СБУ
Водночас це вже не вперше СБУ влаштовує блекаут у Курській області. Попередній був 29, а до цього – 26 вересня. Тоді також поцілили у електропідстанції, від яких живилися важливі військові об'єкти росіян. Загалом, Служба безпеки організувала вже 7 подібних атак, від яких суттєво постраждала інфраструктура країни-агресорки.
Спецоперації СБУ: останні новини
- Наші військові 21 вересня вдарили по секретній базі російських загарбників у Мелітополі. Внаслідок ракетного удару наші військові разом з силовиками завдали шкоди російським загарбникам. Зокрема, відомо, що поранено командувача 58 армії Росії, яка воює на Запорізькому напрямку.
- Так само 21 вересня СБУ спільно з ВМС України вразили військовий аеродром в окупованому Криму. Відомо, що для атаки спецслужби використали українські ракети "Нептун". Відомо, що там перебувало щонайменше 12 бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир". Окрім цього, там готували операторів дронів Mohajer. Росіяни їх використовують для координації ударів, а також й безпосередньо для здійснення терору.
- 22 вересня стало відомо про атаку на штаб Чорноморського флоту Росії. Цей удар підтвердили і в ЗСУ, і навіть у ворожому міноборони. Удару завдали якраз під час наради керівного складу. Саме тому російські генерали поранені, є втрати. Сили спеціальних операцій розповіли, як все відбувалось. Зокрема, вони передали дані Повітряним силам для нанесення ураження.