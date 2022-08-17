У Курській області підірвався КамАЗ з окупантами: є загиблий та поранені

російські військові гинуть не лише в Україні, а й на власній території. Так, у Курській області підірвався КамАЗ, всередині якого були окупанти.

Окупанти підірвалися неподалік кордону

Інцидент трапився 16 серпня близько 15:00 за місцевим часом. Підірвалися окупанти всього лиш за кілька кілометрів від кордону з Україною, пишуть російські ЗМІ.

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У Курській області вибухнув КамАЗ збройних сил росії. Ймовірно, він наїхав на протитанкову міну,

– мовиться у повідомленні.

Один військовий загинув, а ще двоє – зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.

Зауважимо, що на міну росіяни наїхали на дорозі між населеними пунктами Волфіно та Новий Путь.

Втрати ворога в Україні: останні новини

У Лисичанську 16 серпня трапився вибух у колишній будівлі СБУ, де були російські окупанти. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що путінські солдати, мабуть, знову "необережно поводилися". Через це загинуло близько 100 осіб з керівництва 2-го армійського корпусу росії. Серед них було орієнтовно 20 фсбшників.

При цьому за минулу добу українські захисники ліквідували 200 ворожих бійців, а загалом з початку війни – 44,1 тисячі. Учора ворог найбільших втрат зазнав на Донецькому та Харківському напрямку.

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Скільки російської техніки знищили ЗСУ:

танків – 1 886 одиниць;

бойових броньованих машин – 4 162 одиниць;

артилерійських систем – 993 одиниці;

РСЗВ – 263 одиниці;

засобів ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниці;

гелікоптерів – 196 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 792 одиниці;

крилатих ракет – 190 одиниць;

кораблів / катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 054 одиниці;

спеціальної техніки – 93 одиниці.

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